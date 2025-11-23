تخريج دفعة من المستنفرين بمعسكر الشهيد مهند إبراهيم بمحلية مروي

شهدت محلية مروي تخريج دفعة مستنفري معسكر الشهيد مهند إبراهيم بمنطقة البركل، تحت شعار (قوة، إنضباط،حماية)، بحضور لجنة أمن المحلية، وممثلين عن قيادة الفرقة (19) مشاة مروي، وعدد من القيادات.

وحيا المدير التنفيذي للمحلية الأستاذ دفع الله محمد صديق المقاومة الشعبية والمستنفرين في إعداد القوة لمجابهة أي تهديدات علي المحلية، مثمناً مجهودات شعبة التدريب بقيادة الفرقة (19) في تدريب وتأهيل المستنفرين.

وأكد رئيس لجنة الإستنفار والمقاومة الشعبية بالمحلية الواء ركن (م) وداعة الخير مواصلة برامج التدريب الأساسي والمتقدم للمستنفرين بكافة المناطق والوحداتَ، مشيداً بأدوار قيادة الفرقة (19) مشاة وقطاع الإستنفار بوحدة كريمة والمعلمين واللجنة المنظمة لفعالية التخريج.

وتعهد ممثل قيادة الفرقة (19) مشاة مروي بمضي القوات المسلحة والقوات المساندة لها والمقاومة الشعبية قدماً في تطهير كل شبر من التمرد، مبيناً أن المتخرجين يمثلون إضافة حقيقية لقوات درع النخيل في تأمين وحماية المحلية والخطوط القتالية المتقدمة.

أوضح نائب رئيس قطاع الإستنفار بوحدة كريمة أن المتخرجين تلقوا تدريبات عسكرية علي مختلف الأسلحة، مؤكداً جاهزيتهم لحماية الأرض والعرض.

وتعهد ممثل منطقة البركل أن المنطقة ستظل وفية للتضحيات التي سطرها الشهداء في معركة الكرامة بكل غالي ونفيس.

سونا