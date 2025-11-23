السودان وسوريا يبحثان تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين البلدين

استعرض السودان وسوريا آفاق التعاون الأكاديمي بينهما، مؤكدين أهمية الاستثمار في البحث العلمي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة بين البلدين.

كما ناقشا إمكانية تبادل الخبرات بين الجامعات السودانية والسورية، وتنفيذ برامج مشتركة في مجالات البحوث التطبيقية، والدراسات العليا وتطوير المناهج، إضافة إلى دعم حركة الباحثين والطلاب بين البلدين.

جاء ذلك في اللقاء الذي عقده بروفيسور أحمد مضوي موسى، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالقاهره مع نظيره السوري الأستاذ الدكتور مروان الحلبي، في إطار فعاليات تدشين مبادرة التضامن من أجل المستقبل لدعم البحث العلمي في الدول المتأثرة بالنزاعات التي نظمها اتحاد مجالس البحث العلمي العربية بالقاهرة برعاية الأمين العام للجامعة العربية .

حيث أكد بروفيسور مضوي أن السودان يولي أهمية خاصة لتطوير البحث العلمي، وأن التعاون مع سوريا يشكّل إضافة لمسيرة التعليم العالي في البلاد، خاصة في ظل الخبرات التي تمتلكها الجامعات السورية في مجالات متعددة.

من جانبه أكد الدكتور مروان الحلبي حرص سوريا على تعزيز علاقاتها الأكاديمية مع السودان، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لبناء منظومة علمية عربية متكاملة قادرة على مواجهة التحديات الحديثة.

واتسم اللقاء بروح التضامن والعمل المشترك التي تؤكدها مبادرة التضامن من أجل المستقبل لدعم البحث العلمي في الدول المتأثرة بالنزاعات، ويمهد لخطوات عملية نحو تعزيز التعاون العلمي العربي وترسيخ شراكات استراتيجية تخدم مستقبل الأجيال القادمة.

سونا