بادى يستقبل وفد قيادات حركة تحرير السودان بقيادة اللواء احمد خميس

استقبل الفريق أحمد العمدة بـادى حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم عضو مجلس الأمن والدفاع الوطنى بمكتبه الأحد وفد قيادات حركة تحرير السودان بقيادة اللواء أحمد خميس يرافقه عدد من القادة والمستشارين بحكومة إقليم دارفور وذلك بحضور الأستاذ يوسف الهادى يوسف المحافظ برئاسة حكومة الإقليم والأستاذ ميرغنى مكي ميرغنى الأمين العام للحكومة .

وتناول اللقاء أهداف زيارة الوفد للإقليم في مقدمتها دعم الإستنفار وتعضيد وتقوية الجبهة الداخلية بالبلاد .

وأوضح الاستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام للحكومة أن الحاكم ثمن دور القوات المشتركة وصمودها مع القوات المسلحة والقوات الأخرى في معركة الكرامة .

وان الحاكم امتدح مواقف القائد مني أركو مناوي وكافة قيادات الحركات المسلحة المنضوية تحت راية القوات المشتركة وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن والتدافع نحو دحر مليشيا الجنجويد الإرهابية وأعوانها بالداخل والخارج .

وأضاف ان الحاكم دعا لضرورة العمل على دعم الوحدة والتماسك لمواجهة المؤامرات التى تستهدف البلاد .