البرهان .. ورقة “الرباعية” عبر مستشار ترامب أسوأ ورقة يتم تقديمها

قال قائد الجيش السوداني الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، إن الورقة التي قدمتها الرباعية عبر مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا مسعد بولس، أسوأ ورقة يتم تقديمها.

وأشار البرهان إلى الورقة تلغي وجود القوات المسلحة وتطالب بحل جميع الأجهزة الأمنية وتبقي “قوات الدعم السريع” في مناطقها.

وأوضح أن الوساطة إذا كانت ماضية في هذا المنحى فإننا سنعتبرها وساطة غير محايدة، مبينا أن مبعوث الرئيس الأمريكي يتحدث وكأنه يريد أن يفرض علينا بعض الفروض.

وصرح قائد الجيش “نخشى أن يكون مسعد بولس عقبة في سبيل السلام الذي ينشده كل أهل السودان”، حيث صحر بأنه يهدد ويقول إن الحكومة تعيق وصول القوافل الإنسانية وقامت باستخدام أسلحة كيميائية.

وأضاف “نحن نقول له أن ورقتك هذه غير مقبولة”، مؤكدا على ضرورة تبني خارطة الطريق التي قدمتها حكومة السودان.

وتابع البرهان قائلا: “لا أحد في السودان يقبل بوجود هؤلاء المتمردين أو يكونوا جزءا من أي حل في المستقبل”.

وأردف البرهان قائلا: “الأحاديث التي يطلقها مسعد بولس ما هي إلا صورة من أبواق صمود وتأسيس والدعم السريع، فضلا عن أنه يتحدث بلسان الإمارات ويقرر في مستقبل العملية السياسية التي هي شأن سوداني خالص”.

كما أشار في بيان سابق، إلى أن السردية التي يرددها مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا بشأن وجود سيطرة لتنظيم “الإخوان” داخل الجيش، هي سردية ظلت تطلقها الإمارات وذلك لا يعدو أن يكون فزاعة يتم استخدامها للأمريكان والسعوديين والمصريين.

وأكد أن هذا الحديث غير صحيح وكذب بواح، مؤكدا قدرة المؤسسة العسكرية على إصلاح وهيكلة بنيتها بنفسها.

وتتعثر مساعي الوساطة التي تبذلها مجموعة الرباعية، مصر، والإمارات، وأمريكا، والسعودية، لحل الأزمة السودانية ووقف الحرب المدمرة التي يخوضها كل من الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع” منذ منتصف أبريل 2023.

ويرفض الجيش السوداني القبول بالهدنة الانسانية التي اقترحتها الآلية الرباعية، قبل تنفيذ حزمة شروط وضعتها القيادة العسكرية تتضمن انسحاب الدعم السريع من المناطق التي يحتلها، وإلا مواصلة القتال لإخراجه بالقوة.

ويعيش السودان منذ أبريل 2023 حربا دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص، فيما تواصل مدينة الفاشر منذ أكتوبر 2025 مواجهة تصعيد عسكري واسع وسط تقارير عن انتهاكات بحق المدنيين وتحذيرات من تقسيم محتمل.

