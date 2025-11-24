الصحة تدشن 80 ماكينة غسيل كلى وتستعد لاستئناف زراعة الأعضاء بدعم قطري

تستعد وزارة الصحة الأسبوع المقبل لإطلاق الدعم النوعى المقدم من المنحة القطرية لمرضى الكلى، والبالغ (80) ماكينة غسيل كلى عبر الهلال الأحمر القطري .

وأكد وزيرالصحة البروفيسور هيثم محمد إبراهيم، أن الدعم القطري يُعد الأكبر من نوعه من حيث عدد الماكينات، مما سيسهم بصورة كبيرة في سد الفجوة في خدمات غسيل الكلى بالسودان .

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بمكتبه اليوم مع الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر القطرى الدكتور صلاح الدعاك، ومدير المركز القومى لجراحة الكلى الدكتور نزار حسن محمد عثمان زلفو .

وأوضح البروفيسور هيثم أن هذه المنحة تُعد من أهم المشاريع الصحية خلال الفترة الراهنة، حيث سيتم توزيع الـ80 ماكينة على جميع ولايات السودان .

كما شدد على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة والمركز القومى لجراحة الكلى والهلال الأحمر القطري لضمان وصول الأجهزة إلى مستحقيها بصورة فعّالة .

وأشار الوزير إلى أن المركز القومى لجراحة الكلى استطاع مواصلة تقديم خدماته رغم التحديات، مؤكداً أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في إعادة تشغيل المراكز المتوقفة، وتتجه الآن نحو استئناف خدمات زراعة الكلى .

ووجه شكره لدولة قطر على دعمها المتواصل للسودان .

من جهته، كشف الدكتور نزار زلفو أن عدد مرضى الكلى في السودان بلغ 5,768 مريضاً موزعين على 76 مركز غسيل في مختلف الولايات، مبيناً أن وزارة المالية تواصل توفير ميزانية المستهلكات اللازمة للعلاج

وأشار زلفو إلى أن العديد من مراكز الغسيل تعرضت للدمار بسبب الحرب، إلا أنه تم توفير الماكينات والكراسى اللازمة بدعم من وزارتي الصحة والمالية والمنظمات الدولية .

وأضاف: “نستعد الآن لتدشين المنحة القطرية التي تشمل 80 ماكينة وكراسي غسيل، مع وجود دفعة ثانية من الدعم قريباً .

وكشف زلفو أن الهلال الأحمر القطري يعمل على دعم مشروع زراعة الكلى، حيث تم التعاقد على توريد جهاز تطابق الأنسجة وتدريب الكوادر المتخصصة عليه، لتلبية حاجة البلاد من هذه الخدمة الحيوية .

بدوره، أوضح الدكتور صلاح الدعاك أن خطة توزيع الماكينات تمت بالتنسيق مع المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى ووزارة الصحة، حيث سيشمل التوزيع ولايات شمال كردفان، الشمالية، القضارف، كسلا، نهر النيل، النيل الأبيض، سنار، النيل الأزرق.

وأكد الدعاك أن فرقاً هندسية من الهلال الأحمر القطرى تفقدت عدداً من المراكز للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأجهزة الجديدة .

سونا