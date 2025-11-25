السودان يشارك في اجتماعات الدورة (93) للجمعية العامة للإنتربول بمراكش المغربية

ترأس الفريق اول شرطة حقوقى /أمير عبدالمنعم فضل المدير العام لقوات الشرطة وفد السودان المشارك فى إجتماعات الدورة(93) للجمعية العامة للإنتربول المنعقدة بمدينة مراكش المغربية فى الفترة من 24_27 نوفمبر الجارى حيث كان فى إستقباله والوفد المرافق السفيرة مودة عمر الحاج التوم وطاقم السفارة.

المدير العام لقوات الشرطة سيجرى عددا من اللقاءات الجانبية مع رصفائه على هامش هذه الاجتماعات