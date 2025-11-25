سياسية
السودان يشارك في اجتماعات الدورة (93) للجمعية العامة للإنتربول بمراكش المغربية
ترأس الفريق اول شرطة حقوقى /أمير عبدالمنعم فضل المدير العام لقوات الشرطة وفد السودان المشارك فى إجتماعات الدورة(93) للجمعية العامة للإنتربول المنعقدة بمدينة مراكش المغربية فى الفترة من 24_27 نوفمبر الجارى حيث كان فى إستقباله والوفد المرافق السفيرة مودة عمر الحاج التوم وطاقم السفارة.
المدير العام لقوات الشرطة سيجرى عددا من اللقاءات الجانبية مع رصفائه على هامش هذه الاجتماعات
وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن إجتماعات الدورة الحالية ستشهد إنتخاب رئيس جديد للإنتربول
الجدير بالذكر أن وفد مدير عام قوات الشرطة يضم اللواء شرطة/سر الختم موسى حمزة مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية المركزية واللواء شرطة د/محمد أحمد أبكر الدقو مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي واللواء شرطة/ياسر عثمان مدير المكتب التنفيذي للرئاسة والعقيد شرطة محمد ابراهيم مدير دائرة الانتربول.
المكتب الصحفي للشرطة