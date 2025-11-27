اجتماع تشاوي للثقافة والاعلام والسياحة بالنيل الازرق مع اللجنة التمهيدية لنقابة التاكسي

رأس الاستاذ محجوب كوة بشير الامين العام للمجلس الاعلى للثقافة والاعلام والسياحة بمكتبه الاربعاء الاجتماع التشاوري مع وفد اللجنة التمهيدية لنقابة التاكسي القومي الحضاري برئاسة الاستاذ الصادق محمد ابوبكر رئيس اللجنة وذلك بحضور المدير المالي ومدراء المراجعة والتخطيط والمعلومات بالمجلس.

وامتدح محجوب مساهمات اللجنة التمهيدية لنقابة التاكسي القومي الحضاري في ترقية وتطوير الخدمات وعكس الوجه المشرق للنيل الازق خاصة خدمات النقل السياحي .

واوضح محجوب ان الاجتماع التشاوري يأتي في اطار اللقاءات والاجتماعات التنويرية التي يعقدها المجلس الاعلى للثقافة والاعلام والسياحة مع كافة اصحاب المصلحة واشراكهم في اعداد موازنة العام 2026 بكافة مراحلها خاصة جانب (الرسم السياحي) ، مؤكدا اهمية التعاون المشترك والتنسيق الجيد .