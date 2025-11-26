رياضية
السودان يهزم لبنان بهدفين مقابل هدف ويتأهل لنهائيات كأس العرب في قطر
رغم النقص العددي عقب طرد جون مانو في الشوط الأول.. المنتخب السوداني يتأهل لكأس العرب 2025 بعد الفوز على لبنان بهدفين لهدف مساء الاربعاء.
لعب دورًا حاسمًا في التأهل لنهائيات البطولة.. وسم #جمهور_السودان ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الحضور الجماهيري الغفير الذي حضر لمساندة المنتخب السوداني في مباراته أمام المنتخب اللبناني بملعب ثاني بن جاسم بقطر في تصفيات بطولة كأس العرب بملعب ثاني بن جاسم بقطر.
“سودان.. سودان”.. الجمهور السوداني يهتف عقب الفوز على لبنان وضمان التأهل لكأس العرب 2025 بقطر
الجزيرة – السودان