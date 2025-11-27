النيابة العامة تقيّد بلاغًا جنائيًا ضد ناشري خطاب مُفبرك منسوب لنيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه

قامت نيابة مكافحة جرائم المعلوماتية صباح امس بقيد دعوى جنائية بالرقم 11447/ 2025م في مواجهة عدد من المواقع الإلكترونية وبعض منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لنشرهم وإعادة نشرهم خطابًا مزوّرًا نُسب زورًا إلى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، وحمل توقيعًا مختلقًا باسم رئيس النيابة.

وتضمّن الخطاب المفبرك معلومات غير صحيحة تفيد باستدعاء النيابة للدكتور جبريل إبراهيم محمد والأستاذ خالد علي الأعيسر بشأن التحقيق في وقائع نُسبت إليهما. وقد أكدت النيابة، خلال إجراءات التحري، أن الخطاب المذكور لم يصدر عنها مطلقًا، وأن الختم المذيل به المستند لا يمت بصلة إلى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، مما يثبت تزويره.

وأكد وكيل النيابة – المدعي بالحق العام – أن النيابة ستقوم بملاحقة كل من يروّج للمعلومات الكاذبة داخل السودان أو خارجه، وفقًا للإجراءات القانونية.

إعلام النيابة العامة