زين خيري: لجنة الدراما لم تصدر أي محظورات لمسلسلات رمضان 2026

نفى الناقد زين العابدين خيري ما تم تداوله خلال الساعات الماضية حوّل وجود توصيات أو محظورات تخص الأعمال الدرامية المقرر عرضها في موسم رمضان 2026.

وقال الناقد زين خيري في تصريح خاصة لموقع صدى البلد بصفته عضواً في لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لم تصدر أي توصيات تخص الأعمال الدرامية الجديدة كما أشيع مؤخراً.

وأشار زين خيري إلى أن عمل اللجنة مقتصر على تقديم مقترحات لتحسين المحتوى بعد العرض فقط.

انتشر خلال الساعات الماضية أخبار تخص وجود توصيات حول المحتوى الدرامي المرتقب في شهر رمضان 2026 لمنع تقديم مشاهد عنف ومخدرات وقتل وغيرها من الأمور.

ونسبت هذه الأخبار إلى لجنة الدراما ولكنها غير مختصة ولم تصدر أية بيانات في هذا الشأن.

