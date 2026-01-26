فى رمضان 2026.. 5 أعمال درامية مستوحاة من قصص حقيقية

يشهد موسم رمضان 2026 حضورا للأعمال المستوحاة من أحداث حقيقية، حيث يراهن صناع الدراما على قصص إنسانية واقعية وقضايا مجتمعية شائكة قادرة على جذب الجمهور وإثارة تفاعله، وتأتي هذه الأعمال في إطار درامي يجمع بين التشويق والعمق الإنساني، وهو ما يميز عددًا من أبرز مسلسلات الموسم.

مسلسل مناعة

قررت الفنانة هند صبري أن تتجه الى هذا الاتجاه من خلال مسلسلها “مناعة”، المأخوذ عن قصة حقيقية وقعت أحداثها في حي الباطنية خلال ثمانينيات القرن الماضي، وينتمي العمل إلى الدراما الشعبية ذات الطابع الإنساني، حيث يتتبع رحلة امرأة بسيطة تتحول تدريجيًا إلى شخصية قوية فرضتها عليها صراعات قاسية مع واقع معقد.

وتجسد هند صبري شخصية «غرام»، وهي زوجة وأم لثلاثة أبناء، تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد مقتل زوجها أثناء توصيله شحنة من الممنوعات. وبين أعباء تربية أبنائها والديون الثقيلة التي خلفها الزوج، وعلى رأسها شحنة تخص أحد كبار التجار، تجد «غرام» نفسها مضطرة إلى خوض عالم شديد الخطورة لم تكن جزءًا منه، في صراع إنساني مرير من أجل البقاء.

بينما يتكون مسلسل «مناعة» من 15 حلقة، وهو من قصة عباس أبو الحسن، وسيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته إلى جانب هند صبري نخبة من النجوم، من بينهم خالد سليم، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، مها نصار، كريم قاسم، محمد أنور، هدى الإتربي، وميمي جمال.

مسلسل إفراج

كما ينضم الفنان عمرو سعد إلى قائمة الأعمال المستوحاة من وقائع حقيقية من خلال مسلسله “إفراج”، الذي يشارك به في سباق دراما رمضان 2026، وأكد عمرو سعد أن العمل مأخوذ عن قصة واقعية من “ملفات ممنوعة من النشر” لم يتم الكشف عنها سابقًا، ويقدم خلاله شخصية “عباس الريس” في إطار دراما شعبية اجتماعية تكشف أبعادًا إنسانية وقضايا مسكوتًا عنها لم تتناولها وسائل الإعلام من قبل.

مسلسل حكاية نرجس

بينما تخوض الفنانة ريهام عبد الغفور منافسات رمضان 2026 بمسلسل “حكاية نرجس”، المستوحى من أحداث حقيقية تتناول إحدى القضايا الاجتماعية الأكثر حساسية، وهي معاناة المرأة المطلقة غير القادرة على الإنجاب، وما تواجهه من ضغوط نفسية ونظرة مجتمعية قاسية.

وتجسد ريهام عبد الغفور شخصية «نرجس»، امرأة من بيئة شعبية تنفصل عن زوجها بعد زواجه من أخرى لرغبته في الإنجاب. ومع تصاعد الأحداث، تتفاقم الأزمات النفسية والاجتماعية، لتدفعها إلى مسار مأساوي، حيث تلجأ إلى اختلاق أسرة وهمية قائمة على الأكاذيب، في محاولة يائسة للهروب من واقعها المؤلم.

ينتمي مسلسل «حكاية نرجس» إلى فئة أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج سامح علاء، وإنتاج محمد مشيش، ويشارك في بطولته حمزة العيلي، سماح أنور، تامر نبيل، بسنت أبو باشا، دنيا ماهر، أحمد عزمي، وعارفة عبد الرسول.

مسلسل إعلام وراثة

وأما الفنانة سهر الصايغ تقوم حاليا بتصوير مسلسل “إعلام وراثة”، والذى يناقش أحد القضايا المهمة التى شغلت الرأى العام وذلك من خلال دور وكيل نيابة تنظر في قضايا شهيرة حدثت بالفعل، مثل قضية ترعة المنصورية وقضية أبوقير الشهيرة وغيرها من القضايا التى تصدرت الصحف المصرية.

مسلسل فن الحرب

بينما قرر الفنان يوسف الشريف أن يخوض السباق الرمضان المقبل من خلال مسلسل “فن الحرب” الذى يناقش قضية شغلت الرأى العام وهى رجل الأعمال “المستريح”، وتدور أحداث المسلسل الذى يعرض فى رمضان 2026، حول صراع بين رجال الأعمال وفريق يوسف الشريف، ويقدم كمال أبو رية شخصية المستريح ضمن الأحداث، بينما تقدم ريم مصطفي دور واحدة من أعداء يوسف الشريف خلال أحداث المسلسل.

ويقوم ببطولة المسلسل كل من ريم مصطفى، شيري عادل، كمال أبو رية، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، محمد جمعة، محمد عبده، ميريت عمر الحريري، وريم رأفت ومن تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبدالتواب توبة.

