مجمع وضريح لـ«هرقل» عمره 2400 عام

كشف علماء الآثار في الضواحي الشرقية لروما عن منطقة أثرية شاسعة تعود لـ2400 عام، تضم مجمعاً جنائزياً للنخبة وأحواضاً ضخمة وضريحاً يُعتقد أنه مخصص للبطل الأسطوري «هرقل»، ما يسلط ضوءاً جديداً على كيفية نمو وتطور «المدينة الخالدة» عبر ضواحيها غير المستكشفة.

وأوضحت دانييلا بورو، رئيسة فريق التنقيب، أن الأعمال التي بدأت صيف عام 2022 بالقرب من طريق «تيبورتينا» الأثري، أسفرت عن تحديد مساحة تبلغ 2.5 فدان تضم طريقاً قديماً يؤدي إلى مقبرة ومعبد وبرك احتفالية، مع قطع أثرية يمتد تاريخها من القرن الخامس قبل الميلاد وحتى القرن الثالث الميلادي.

وأكدت دانييلا بورو أن هذه الاكتشافات تعزز مكانة ضواحي روما كـ«مستودعات لذكريات عميقة» كانت تلعب دوراً حيوياً في حياة المدينة قديماً.

ورصد الفريق بقيادة عالم الآثار فابريزيو سانتي، مزاراً دينياً صغيراً عُثر بداخله على تماثيل نسائية. كما تم الكشف عن حوضين ضخمين مزودين بمنحدرات وصول حجرية، ورغم غياب قنوات واضحة للمياه، يميل الباحثون إلى فرضية استخدامهما لأغراض مقدسة وطقسية أو كجزء من نظام فريد لإدارة المياه في العصور الجمهورية.ويشير التقييم الأولي للموقع، بناءً على القطع الخزفية المكتشفة، إلى أن هذه المنطقة ظلت نابضة بالحياة حتى هُجرت في القرن الثاني الميلادي تقريباً.

صحيفة الخليج