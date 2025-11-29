كواليس الإفراج عن أم مكة بعد سداد 100 ألف جنيه

أفرجت الأجهزة الأمنية بالجيزة عن البلوجر أم مكة عقب حكم المحكمة الاقتصادية بحبسها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 100 ألف جنيه حيث سددت الغرامة وتم اقتيادها لقسم الشرطة وإنهاء إجراءات الافراج عنها.

وكشف سامي علي سليم المحامي بالنقض دفاع البلوجر أم مكة عن كواليس الإفراج عن موكلته وقال انه تم تسديد الغرامة المقدرة بـ100 ألف جنيه في خزينة المحكمة الاقتصادية وحصلت على “صحة إفراج” ثم توجهت قوة أمنية مصطحبة “أم مكة” إلى قسم شرطة أكتوبر ثالث لبيان ما اذا كانت مطلوبة على ذمة قضايا أخرى وبالكشف الجنائي عليها تبين عدم وجود أية قضايا أخرى فتم إنهاء الإجراءات وخرجت “أم مكة” قرابة الساعة الثالثة فجرا من قسم الشرطة عائدة إلى منزلها.

وأضاف سليم أن أم مكة حصلت على البراءة عن تهمة إدارة موقع والحبس مع الإيقاف والتغريم عن تهمتي بث وإذاعة مجتوى غير أخلاقي وأنهم تقدموا باستئناف على الحكم وحددت لهم جلسة 15 فبراير 2026 أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية مؤكدا أنه يسعى للحصول على البراءة بشكل نهائي في كافة الاتهامات.

وقضت أمس، محكمة القاهرة الاقتصادية، بحبس البلوجر أم مكة المتهمة بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ، تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 100 ألف جنيه.

