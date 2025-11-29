ليفربول ينتظر ردا حاسما من “فيفا” قبل اتخاذ قرار مهم بشأن محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول ينتظر رد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قبل اتخاذ أي قرار نهائي فيما يخص مشاركة النجم محمد صلاح في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وذكرت شبكة “thisisanfield” الإنجليزية أن هناك حالة من الترقب داخل أروقة ليفربول فيما يخص قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن الموعد الإلزامي لإطلاق سراح اللاعبين المشاركين في كأس أمم إفريقيا قبل اتخاذ قرار بشأن محمد صلاح.

وتضمن المشاركة في دور المجموعات وحدها غياب محمد صلاح عن صفوف ليفربول عن ثلاث مباريات على الأقل ولكن من المرجح أن تمتد فترة غيابه.

وأوضحت الشبكة أنه رغم رغبة حسام حسن في مشاركة صلاح في المباراة الودية ضد نيجيريا يوم 7 ديسمبر المقبل حيث يأمل الاعتماد عليه وعلى عمر مرموش في ذلك اللقاء الذي يعني بدء المعسكر التدريبي في وقت مبكر من الشهر المذكور فإن ليفربول وكذلك مانشستر سيتي ينتظران ردا من فيفا حول الموعد الإلزامي للتخلي عن خدمات محمد صلاح ومرموش لصالح منتخب مصر، والذي من المتوقع أن يكون قبل أسبوعين من انطلاق البطولة.

وأفادت أن ذلك يعني أن الموعد النهائي هو 8 ديسمبر وفي حال تطبيق هذا فإن محمد صلاح سيغيب عن مباراتي ليفربول ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 9 ديسمبر وبرايتون 13 ديسمبر في الدوري الإنجليزي بخلاف المباريات الأخرى في فترة البطولة الإفريقية.

وسيسافر منتخب مصر إلى المغرب في 17 ديسمبر قبل مواجهة زيمبابوي (22 ديسمبر) وجنوب إفريقيا (26 ديسمبر)، وأنغولا (29 ديسمبر) في المجموعة الثانية.

وإذا طلب من محمد صلاح مغادرة ليفربول والسفر مبكرا وفي حال وصول منتخب مصر إلى المباراة النهائية أو تحديد المركز الثالث، فإنه قد يغيب عن 9 مباريات رفقة كتيبة آرني سلوت.

روسيا اليوم