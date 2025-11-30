الشرطة تدشن الدفعة السابعة من دعم الولايات والادارات بالمركبات

دشنت رئاسة قوات الشرطة الدفعة السابعة من المركبات إسنادا للعمل الامني والخدمي بالولايات دعما لاسطول مركبات الإدارات العامة والوحدات الشرطية حتي تتمكن من الإضطلاع بواجباتها علي الوجه الأكمل وتقديم خدماتها للمواطن إنفاذا لخطة وزارة الداخلية و رئاسة قوات الشرطة لإستعواض إسطول مركبات الشرطة وباشراف مدير عام قوات الشرطة عبر هيئة الامداد من خلال الإدارة العامة للنقل والصيانة والتي تشكل إضافة معتبرة للعمل الميداني

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أوضح اللواء شرطة/ إيهاب حسن صالح مدير الإدارة العامة للنقل والصيانة أن هذه المركبات تم تجهيزها لتواكب متطلبات أعمال الشرطة ولنقل الجنود والوصول لمواقع المواطنين والعمل بإلارتكازات والدوريات والأطواف والعمل الإداري وذلك لتمكين القوات من سرعة الحركة وسهولة الوصول لمواقع الاحداث والإستجابة السريعة للأحداث وأن المجهودات ستسمر لتغطية إحتياجات كل الوحدات الشرطية.

المكتب الصحفي للشرطة