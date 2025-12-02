مالك عقار يخاطب مراسم تأبين شهداء حركة جيش تحرير السودان

حيا نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار إير، القوات المسلحة والقوات المشتركة والمستنفرين الذين شاركوا ببسالة في معركة الكرامة وقدموا الشهداء في سبيل عزة وكرامة الوطن.

وأوضح لدى مخاطبته مراسم تأبين شهداء حركة جيش تحرير السودان أن مدينة الفاشر ليست ككل المدن فهي مدينة أخذت رمزية من خلال التنوع الذي تتميز به، مبينا أن خروج القوات المسلحة والقوات المشتركة منها كان أكثر إيلاما من المناطق الأخرى التي فقدناها.

وترحم سيادته على أرواح الشهداء الذين مضوا من أجل كرامة الشعب السوداني وأضاف هؤلاء الشهداء يستحقون الاحترام والتقدير والتأبين. وقال إن التصدي لهذه الحرب واجب على كل سوداني لأنها حرب إبادة. مشيرا إلى الظواهر التي صاحبتها مثل القتل والاغتصاب والتطهير العرقي، لذلك كان لابد من تدافع الجميع للدفاع عن الوطن .

وقال “أي سوداني قادر على حمل السلاح عليه أن يتقدم الصفوف ” مؤكدا أن التأبين الحقيقي للشهداء سيحدث عندما نرفع العلم في الفاشر والجنينة وكل المناطق التي دنسها التمرد.

وقال عقار أنه لابد من أخذ الثأر لهؤلاء الشهداء الذين بذلوا أرواحهم رخيصة في معركة الكرامة. وحيا سيادته شهداء حركة جيش تحرير السودان وكل شهداء السودان، ودعا نائب رئيس المجلس السيادي إلى ضرورة تجميع كل القوات من أجل دحر المليشيا المتمردة والمرتزقة وحلفاؤهم السياسيين.

سونا