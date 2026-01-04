“لن يصح إلا الصحيح”.. المصري نجيب ساويرس يعلق على خلافات “الشقيقتين” حول اليمن

علق رجل الأعمال المصري المعروف نجيب ساويرس، على حالة الخلاف “بين دولتين شقيقتين”، ومحاولة بعض “الكتائب الإلكترونية” تأجيج الخلاف بينهما، مشيرا بذلك إلى الأوضاع في اليمن.

وقد تطورت الأوضاع في جنوب اليمن بشكل دراماتيكي الجمعة، بتصعيد عسكري بين قوات “درع الوطن” التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

وكتب ساويرس على حسابه بمنصة إكس: “كل الكتائب الإلكترونية التي تحاول الاسترزاق على الخلاف الحالي بين دولتين شقيقتين سيكون مسعاها مصيره الفشل، لأن في النهاية لن يصح إلا الصحيح وسيعود الأشقاء إلى العناق والمحبة والوحدة! والمسامح كريم وبالتالي أنصح بتجاهلها”.

وفي تدوينة أخرى رد ساويرس، على أحد المعلقين اليمنيين الذي علق على رفضه محاولات “شيطنة الإمارات”، قائلا: “لا أعتقد يا ساويرس بأنك تحب أن يتم تقسيم مصر.. كذلك نحن في اليمن”، ورد الملياردير المصري قائلا: “هذا قرار شعب اليمن في الجنوب والشمال بالتوافق إن شاء لله وبعد أن تتحرر اليمن من كل قوى الشر”.

وشهدت محافظة حضرموت (جنوب شرق اليمن) اشتباكات عسكرية اليوم، توجت بسيطرة قوات “درع الوطن” على معسكر اللواء 37 في منطقة الخشعة، بعد معارك عنيفة ضد وحدات المجلس الانتقالي الجنوبي.

ويرافق هذا التقدم دعم جوي سعودي مباشر، يعد انعطافا استراتيجيا في سياسة الرياض تجاه جنوب اليمن.

ويعد هذا التحول الدراماتيكي في علاقة الحليفين اليمنيين لافتا، فخلال سنوات الحرب ضد الحوثيين، شكل الطرفان جزءا من التحالف المناهض للحوثيين بقيادة السعودية، لكن الخلافات العميقة حول مستقبل الجنوب، حيث يطالب الانتقالي بالانفصال أو بحكم ذاتي واسع، أدت إلى توترات متكررة، كان آخرها في أغسطس 2019 حين سيطر الانتقالي على عدن.

وترى السعودية في سيطرة المجلس الانتقالي، تهديدا لأمنها الجنوبي ونفوذها الاستراتيجي في باب المندب وخليج عدن.

المصدر: RT