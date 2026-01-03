ترامب يعلن اعتقال مادورو وزوجته واقتيادهما خارج فنزويلا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة نفذت ضربات واسعة النطاق على فنزويلا، مؤكّدًا اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما جوًا إلى خارج البلاد.

بعد وقت قصير من شن الولايات المتحدة غارات في فنزويلا، كتب السيناتور الديمقراطي روبن غاليغو من ولاية أريزونا على موقع التواصل الاجتماعي(إكس) إن “هذه الحرب غيرقانونية”.

ووصف السيناتور وهو جندي سابق في سلاح مشاة البحرية الأمريكية خدم في العراق، الحرب بأنها “الحرب الثانية غير المبررة في حياتي”، حسب شبكة سي.بي.إس.نيوز الأمريكية اليوم السبت.

وأعرب السيناتور الجمهوري، مايك لي من ولاية يوتا عن شكوكه قائلا في منشور على موقع إكس: أتطلع إلى معرفة ما إذا كان هناك أي شيء قد يبرر هذا الإجراء دستوريا في غياب إعلان الحرب أو تفويض استخدام القوة العسكرية”.

الجزيرة نت