مجلس الأمن يحدد موعد “جلسة طارئة” بشأن فنزويلا

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، الاثنين، لمناقشة العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا التي أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، بحسب ما أفادت الصومال التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر دبلوماسية، أنه من المرتقب أن تعقد الجلسة بناء على طلب من فنزويلا نقلته كولومبيا، التي شغلت حديثا أحد المقاعد غير الدائمة في المجلس.

كان رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي دان كاين قد كشف، في وقت سابق، أن العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا حملت اسم “العزم المطلق”.

وقال كاين، خلال مؤتمر صحفي عقده ترامب، إن العملية تطلبت أشهرا من التخطيط والتمرين المكثف قبل تنفيذها.

وأوضح: “نفذت بسرية ودقة عاليتين خلال ساعات الظلام في الثاني من يناير، وشاركت فيها أكثر من 150 طائرة انطلقت من مواقع متعددة في النصف الغربي من الكرة الأرضية”.

ووصف المسؤول العسكري البارز العملية بأنها “تتويج لإعداد طويل ومعقد”.

وقدم ترامب تفاصيل إضافية عن العملية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما خارج البلاد.

وقال إنه تابع العملية بالبث الحي عبر قوات أميركية خاصة، واصفا المشهد بأنه كان “أقرب إلى برنامج تلفزيوني”، مضيفا: “شاهدنا السرعة والعنف، ورأينا كل جانب منها”.

وأوضح ترامب أن مادورو اعتقل من داخل ما وصفه بـ”حصن” قبل نقله إلى سفينة، مشيرا إلى أن التنفيذ تأخر أربعة أيام بانتظار تحسن الظروف الجوية.

وأضاف أن مادورو سينقل إلى نيويورك لمواجهة تهم جنائية.

وأكد الرئيس الأميركي أن العملية أسفرت عن إصابات طفيفة فقط في صفوف القوات الأميركية من دون قتلى، واصفا إياها بأنها “ناجحة من الناحية العسكرية”.

سكاي نيوز