غيوم وأمطار وبرد قارس.. زائر قادم من قبرص يضرب مصر

تتعرض مصر خلال الفترة الحالية لموجة قوية من الطقس السيئ والبرد القارس، حيث تسيطر كتلة هوائية شديدة البرودة على كافة الأنحاء، أدت إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لمستويات قياسية، تزامن معها هطول أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والدلتا.

وخلال الساعات الماضية، غطت الغيوم الكثيفة سماء المحافظات المصرية، وتسبب نشاط الرياح الباردة في زيادة الشعور بالصقيع خلال ساعات النهار والليل، على حد سواء.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن التوقعات تشير إلى استمرار تدفق السحب الممطرة، حيث تشهد بعض المناطق انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة الصغرى، مما يؤدي إلى تكون الصقيع على المزروعات والمناطق المفتوحة.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت”، إن البلاد تتأثر حالياً بمنخفض جوي قبرصي متمركز في حوض البحر المتوسط، ما أدى إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مصحوبة بسقوط أمطار على مناطق السواحل الشمالية، مع امتداد تأثيرها إلى عدد من المناطق.

وأوضحت أن هذا المنخفض يتزامن مع تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، الأمر الذي يسهم في استمرار نشاط السحب الممطرة خلال الفترات المقبلة، مع تفاوت شدتها من منطقة لأخرى، مؤكدة أن هذه الأجواء تُعد ضمن السمات الطبيعية لفصل الشتاء.

وأضافت أن الفترة المقبلة، خاصة خلال الشهرين القادمين، قد تشهد تذبذباً في درجات الحرارة، حيث تسود أجواء من الاستقرار النسبي لفترات قصيرة، يعقبها عودة لانخفاض درجات الحرارة مرة أخرى، وهو أمر معتاد خلال فصل الشتاء.

وشددت غانم على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، لا سيما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع اتخاذ الحيطة والحذر، خاصة أثناء القيادة في أوقات سقوط الأمطار.

