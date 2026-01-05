“مش موضوع مخدرات”.. علاء مبارك يهاجم ترامب بعد عملية فنزويلا

علق علاء مبارك نجل الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك على اختطاف الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، واصفا هذه العملية بـ”البلطجة وأنها لا تتعلق بالمخدرات”.

وكتب علاء مبارك في تدوينة على منصة “إكس” ساخرا من اعتزام الولايات المتحدة التصرف في النفط الفنزويلي، قائلا إن “العملية واضحة” وأنها لا تتعلق بالمخدرات بل بالسيطرة على النفط والذهب في البلاد، وفق قوله.

وتابع: “ترامب: سنضخ كميات أكبر من النفط الفنزويلي في الأسواق العالمية!! بالسرعة دي طب كنت تصبر شوية، العملية واضحة أصل من غير المعقول ترامب يتخذ قرار خطف رئيس فنزويلا ومحاكمته بحجة تهريب المخدرات عبر الحدود الأمريكية وفي نفس الوقت يصدر قرار عفو عن رئيس هندوراس السابق الذى تم اتهامه ومحاكمته أيضا في أمريكا وسجنه في قضية تهريب مخدرات 400 طن من الكوكايين إلى الولايات المتحدة الأمريكية!! يبقى الموضوع ليس موضوع مخدرات لكن بلطجة للسيطرة على ثروات البلاد من ذهب ونفط الخ”.

وعلق في تدوينة أخرى قائلا: “هذه هي أمريكا راعية السلام في العالم بلد الحريات وحقوق الإنسان!! تاريخ البلطجة الأمريكية وتغيير أنظمة الحكم! التاريخ يعيد نفسه”.

وواصل: “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -الحالم بجائزة نوبل للسلام- يعلن دخول القوات الأمريكية إلى الأراضي الفنزويلية واختطاف الرئيس الفنزويلي مادور وزوجته. تاريخ طويل مع ممارسة البلطجة ففي عام 1989 قامت أمريكا بغزو بنما وتم اعتقال مانويل نورييغا رئيس بنما ونقله إلى الاراضى الأمريكية وحبسه ومحاكمته هناك”.

وأكمل: “هذه البلطجة والقرصنة التي تمارسها أمريكا تؤكد التجاهل التام لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية وأنها ما هي إلا مجرد شكليات لا تستحق حتى الحبر المستخدم لكتابتها. مجلس الڤيتو والأمم المتحدة أصبح أضحوكة عاجز بل يعطي الحماية لأمريكا وهي تفرض سيطرتها بالقوة على العالم والاستيلاء على ثرواته”.

روسيا اليوم