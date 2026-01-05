“نيويورك تايمز”: عملية اختطاف مادورو بدأت بهجوم إلكتروني

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن عملية واشنطن لاختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته بدأت بهجوم إلكتروني تسبب في انقطاع الكهرباء في كاراكاس.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مسؤولين لم تسمهم مطلعين على العملية، “في فنزويلا نفسها، بدأت العملية بهجوم إلكتروني أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة من كاراكاس، ما أغرق المدينة في ظلام دامس، وسمح للطائرات والطائرات المسيّرة والمروحيات بالاقتراب دون رصد”.

وصرح دان كاين، رئيس هيئة الأركان المشتركة في البنتاغون، يوم السبت، بأن أكثر من 150 طائرة شاركت في عملية القبض على الرئيس الفنزويلي.

وكان ترامب قد أعلن يوم السبت أن الولايات المتحدة شنت ضربة واسعة النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس تم اعتقالهما وإخراجهما من البلاد.

المصدر: نوفوستي