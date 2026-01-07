وزير الصحة ووالي الشمالية يدشنان بدنقلا مشروعات صحية باكثر من خمسة مليون دولار

ضمن زيارته للولاية الشمالية قام اليوم البروفسير هيثم محمد ابراهيم وزير الصحة يرافقه والي الشمالية الفريق ركن عبدالرحمن عبدالحميد بتدشين العمل بمجمع العمليات الجديد ومركز العزل ومحطة الاوكسجين ومركز قسطرة القلب والجناح الخاص بمستشفى دنقلا .

كما قاما بتدشين أنظمة الطاقة الشمسية لتسع موسسات صحية ومخازن التبريد بإدارة الإمدادات الطبية والمراكز الجوالة للرعاية الأولية بجانب أجهزة ومعدات معمل الصحة العامة.

واكد وزير الصحة خلال تدشينه هذه المشروعات استعداد الوزارة لدعم برامج مكافحة الإيدز والدرن وتوفير الادوية ومعينات المعامل الخاصة بتلك الأمراض، مشيرا إلى ان هذه المشروعات تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز البنية التحتية وتوسيع مظلة الخدمات الطبية والتخصصية في الولايات ً.

من جانبه أدلي د. حسن محمود حسن المدير العام لمستشفى دنقلا التخصصي بتصريحات قال فيها ان تكلفة هذه المشروعات تجاوزت الخمسة مليون دولار.

واضاف أنها ستسهم بصورة فاعلة في تعزيز قدرات المستشفى ورفع جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، مشيدا باهتمام المركز والولاية بأمر الصحة.

سونا