أردوغان يحسم الإشاعات حول عرض ترامب على مادورو نفيه إلى تركيا

نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علمه بتقديم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي عرض لنظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو حول نفيه إلى تركيا.

وقال أردوغان، الأربعاء، إثر مغادرته اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة: “نحن لم نتلق أي أخبار من هذا القبيل”.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مصادر أمريكية وفنزويلية شاركت في المفاوضات، بأن مادورو رفض في أواخر ديسمبر 2025 إنذار ترامب، ورفض التنحي عن منصبه والمغادرة إلى تركيا”.وكان ترامب قد أعلن يوم السبت أن الولايات المتحدة شنت ضربة واسعة النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس تم اعتقالهما وإخراجهما من البلاد.

ووصف عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العملية بأنها “غير قانونية”، بينما قالت الإدارة الأمريكية إن مادورو “سيواجه المحاكمة”.

كما أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عن نيتها اللجوء إلى المنظمات الدولية وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

المصدر: RT