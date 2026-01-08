عالمية

وزير الداخلية الفنزويلي: زوجة مادورو أصرت على مرافقته

2026/01/08
كشف وزير الداخلية الفنزويلي كابيي ديوسدادو أن العملية الأمريكية في فينزويلا كانت تهدف لاختطاف الرئيس نيكولاس مادورو حصرا، إلا أن زوجته أصرت على مرافقته.

وأضاف ديوسدادو، أرادت الولايات المتحدة اعتقال مادورو فقط، لكن زوجته سيليا قالت: “إذا أخذتموه، فعليكم اعتقالي أيضاً”.

أفادت شبكة NBC أن مادورو وزوجته أُصيبا بجروح عندما اصطدما بجدار أو باب أثناء قيام قوات الأمن الأمريكية باختطافهما من منزلهما.

وقالت مصادر إنهما أُصيبا خلال العملية بكدمات وجروح سطحية.
وظهرت سيليا فلوريس أمام المحكمة وضمادة على جبينها، وكانت كدمة ظاهرة تحت عينها اليمنى، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز. وذكرت الصحيفة أن السيدة الأولى الفنزويلية اضطرت للاستناد على أحد حراس المحكمة.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع تصعيد الموقف.

كما دعت بكين إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن تصرفات الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي.

