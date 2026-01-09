الرئيس الكولومبي: ترامب مصاب بالخرف

قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إن نظيره الأميركي دونالد ترامب يعاني من “خرف الشيخوخة”، وذلك ردا على اتهامات وجهها الرئيس الأميركي لبيترو بالتواطؤ مع شبكات الاتجار بالمخدرات.

وجاءت تصريحات الرئيس الكولومبي في تصعيد غير مسبوق في الخطاب السياسي بين بوغوتا وواشنطن.

وكتب بيترو في منشور على منصة “إكس” أن “وصفه كمجرم ومتورط في تجارة المخدرات، كما يدعي ترامب، لا يدل إلا على حالة من الخرف الشيخوخي”، معتبرا أن هذه الاتهامات تفتقر إلى أي أساس.

وأضاف أن من صوتوا لترامب أو أبدوا إعجابهم بأفكاره “يجب أن يدركوا أنهم دعموا أشخاصا جشعين وضعوا أنفسهم فوق القانون”.

وتأتي هذه التصريحات في سياق توتر متزايد بين الجانبين، على خلفية انتقادات أميركية متكررة لسياسات الحكومة الكولومبية في ملف مكافحة المخدرات، في وقت يرى فيه بيترو أن واشنطن تستخدم هذا الملف أداة للضغط السياسي، متجاهلة الأسباب البنيوية والاقتصادية المرتبطة بانتشار تجارة المخدرات في المنطقة.

المصدر: RT