البرهان يلتقي الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود

التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان الخميس، الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود السيد جافيد عبدالمنعم، بحضور وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم.

وأوضح وزير الصحة في تصريح صحفي أن الفريق أول الركن البرهان أعرب خلال اللقاء، عن شكره وتقديره للجهود التي تقوم بها المنظمة في السودان.

مؤكداً أهمية التنسيق والتعاون بين المنظمة والجهات المختصة العاملة في مجال العون الإنساني وتقديم المساعدات والخدمات الصحية.

وقال د.هيثم إن المرحلة الحالية تتطلب مزيد من الجهد لمقابلة تزايد الاحتياجات الإنسانية والصحية، فضلاً عن المجهودات الجارية لإعادة تأهيل وإعمار المؤسسات الصحية بالبلاد والتي تم تدميرها، بصورة كبيرة، بواسطة المليشيا المتمردة.

وأثنى رئيس المجلس السيادي على العمل الذي تقوم به أطباء بلا حدود في ثمانية ولايات من ولايات السودان. موجهاً بمزيد من الدعم والتنسيق في المستقبل.

من جانبه قال الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود السيد جافيد إن الاجتماع مع رئيس المجلس السيادي كان مثمراً وبناء. وأضاف ” نحن فخورون كمنظمة أن نقف بجانب الشعب السوداني ونقدم لهم المساعدات والخدمات الصحية بالتعاون مع شركائنا في وزارة الصحة ” .