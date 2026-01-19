زعيم المعارضة الإسرائيلية يقترح إدارة مصر لغزة لمدة 15 عاما

أصدر عضو الكنيست زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد بيانا انتقد فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على السماح بدخول تركيا وقطر إلى مجلس الإدارة المؤقت لقطاع غزة.

وأشار لابيد إلى أن ذلك يشكل خطراً على الأمن الإسرائيلي، حيث اقترح حلا بديلا يتمثل في تولي مصر إدارة القطاع خلال الـ 15 سنة القادمة.

وقالت منصة “srugim” الإخبارية الإسرائيلية إن لبيد، رئيس المعارضة، وجه انتقاداً لاذعا لنتنياهو بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تشكيل مجلس إدارة غزة.

وقال لابيد في رسالته: “أنا أقول للحكومة منذ عام: هناك حل لغزة، وهو تسليم إدارتها لمصر بالتنسيق الأمني معنا. إذا لم نسلك الطريق المصري، فستجدون تركيا وقطر تديران غزة. وهذا بالضبط ما حدث: تركيا داخلة، وقطر داخلة. الشراكة الأيديولوجية بين حماس والإخوان المسلمين ستتحكم في القطاع”.

وأضافت المنصة أن لبيد شدد على أن “سماح نتنياهو بدخول تركيا وقطر إلى غزة يهدد أمن إسرائيل، وليس لهذا الغرض قاتل جنودنا الأبطال طوال العامين الماضيين”.

وأشارت إلى أنه دعا الدولة بدلاً من إصدار بيانات استنكار متأخرة إلى تقديم بديل واضح، متمثلاً في “إدارة مصر لغزة لمدة خمس عشرة سنة، ونزع سلاح حماس، والعمل مع الشركاء الأمريكيين لتعزيز الحدود الإسرائيلية”.

روسيا اليوم