لافروف: جرينلاند ليست “جزءا طبيعيا” من الدنمرك

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الثلاثاء إن جزيرة جرينلاند ليست “⁠جزءا طبيعيا” من الدنمرك مضيفا أن مشكلة الأقاليم الاستعمارية السابقة أصبحت أكثر حدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يريد أن تنتزع الولايات المتحدة السيادة على جرينلاند بشكل كامل لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وهي إقليم يتمتع بالحكم الذاتي تابع للدنمرك. وأعلن يوم السبت عن فرض رسوم جمركية على الواردات من حلفاء ​أوروبيين يعارضون السيطرة الأمريكية ​المحتملة على الجزيرة.

وتفاعلت روسيا بقدر من الابتهاج مع تزايد الانقسام ​بين الولايات المتحدة ‌وأوروبا بشأن جرينلاند، لكنها أبدت استياء من إشارة ‌ترمب إلى أن موسكو تسعى أيضا إلى السيطرة على الجزيرة.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو اليوم الثلاثاء إن روسيا ليس ​لديها مصلحة من التدخل في شؤون جرينلاند، وإن واشنطن ​تعلم أن موسكو لا تعتزم السيطرة على الجزيرة.

وقال لافروف “من حيث المبدأ، جرينلاند ليست جزءا طبيعيا من الدنمرك، أليس كذلك؟”

وأضاف “لم تكن ​جزءا طبيعيا من النرويج ولا جزءا طبيعيا من الدنمرك. إنه غزو ⁠استعماري. وحقيقة أن السكان اعتادوا الأمر الآن ويشعرون بالراحة فهذه مسألة أخرى”.

وقالت دول أوروبية إن إعلان ترمب ‌عن فرض الرسوم الجمركية من شأنه أن ينتهك الاتفاقية التجارية التي جرى التوصل إليها مع الإدارة الأمريكية العام الماضي.

ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي ‌الرد المحتمل خلال قمة طارئة في بروكسل يوم الخميس.

جريدة الرياض