وفد إعلامي تركي يقف على إنتهاكات الدعم السريع بشرق الجزيرة

سجل وفد إعلامي تركي شملت وكالة الأناضول وقناة TRT عربي وTRT إنجليزي وTRT هيبر وTRT ديجتال وCNN تركيا برئاسة الاستاذ جمال الدين علي محمد صباح اليوم، زيارة لمدينة الهلالية ومدينة الجنيد بمحلية شرق الجزيرة للوقوف على إنتهاكات مليشيا أسرة دقلو الإرهابية بمدينة الهلالية والجنيد ومصنع سكر الجنيد خلال فترة دخول المليشيا للولاية.

وتحدث للوفد الإعلامي الأستاذ محمد بركات الحضيري بإسم مواطني مدينة الهلالية مرحبا بهم ومعددا ماحدث بالهلالية من إنتهاكات .

من جانبه ثمن المدير التنفيذي لمحلية شرق الجزيرة وصول الوفد الاعلامي من تركيا الشقيقة ودلالات ذلك على قوة العلاقات بين البلدين ممتدحا وقفة تركيا حكومة وشعبا مع السودان في الحرب المفروضة على البلاد .