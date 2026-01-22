وزير التربية يبحث مع وفد تنسيقية أبيي مشاكل طلاب منطقة أبيي

بحث وزير التعليم والتربية الوطنية د. التهامي الزين حجر بمكتبه بأمدرمان الثلاثاء مع وفد تنسيقية أبيي القضايا التعليمية لطلاب المنطقة من دينكا أبيي واستمع إلى التحديات والصعوبات التي تواجههم في مواصلة تعليمهم وإمكانية تمكينهم من الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية.

ورحب الوزير بزيارة الوفد مؤكدا حرص الوزارة على معالجة قضايا الطلاب بولايات السودان كافة، ووعد بالنظر في قضية الطلاب ومعرفة التحديات التي تواجههم والعمل الجاد على معالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة موجها بتشكيل لجنة باشراك عضوية من التنسيقية لعمل الاحصاءات اللازمة لعددية الطلاب وأماكن تواجدهم والترتيبات اللازمة لتمكينهم من الامتحان.