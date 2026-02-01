تنفيذي دلقو يدشن مشروع الاجلاس للمدارس الجديدة

دشن المدير التنفيذي لمحلية دلقو الاستاذ مدثر شرف الدين اليوم مشروع الاجلاس للمدارس حديثة الانشاء بالمرحلتين المتوسطة والابتدائية ذلك بحضور مديري التعليم بالمحلية ومدير وحدة البركة الادارية.

واكد المدير التنفيذي لمحلية دلقو في تصريح ان مشروع الاجلاس المدرسي تم بالشراكة مع شركة جياد الهندسية في تصنيع الاجلاس وفق مواصفات حديثة بعدد (400) وحدة فردي للمدارس الانشائية الجديدة بالمرحلة المتوسطة وعدد (70) وحدة ثلاثي لمدرسة اقتري الابتدائية باعتبارها مدرسة حديثة الانشاء واعلن عن افتتاح المدارس الحديثة الانشاء بالمرحلتين المتوسطة والابتدائية خلال الفترة القادمة ضمن مشروعات المسؤولية المجتمعية.

واشار الي مواصلة جهود المحلية ودعمها لقطاع التعليم.

واشاد بالشراكة الذكية التي تمت بين محلية دلقو وشركة جياد الهندسية في دعم مجالات الخدمات المختلفة بالمحلية .

الجدير بالذكر ان محلية دلقو تشهد خلال المرحلة المقبلة افتتاح عدد ثلاثين مشروعا تنمَويا في مختلف القطاعات.

سونا