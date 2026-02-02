سياسية
مدير شرطة ولاية الخرطوم يدشن معرض منهوبات المواطنين المستردة بمحلية شرق النيل
دشن الفريق شرطة حقوقي د / سراج الدين منصور خالد مدير شرطة ولاية الخرطوم مقرر لجنة تنسيق الجهود الأمنية بالولاية دشن معرض منهوبات المواطنين المستردة بصالة الماسة بمحلية شرق النيل إنفاذاً لموجهات لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة وذلك بحضور اعضاء لجنة تنسيق الجهود الامنية بالمحلية و العميد شرطة / فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة ورئيس اللجنة الإعلامية لضبط الأمن وفرض هيبة الدولة.
واشتمل المعرض على كميات كبيرة من الأثاثات المنزلية والأجهزة الكهربائية و المنقولات المتنوعة التي ظلت الشرطة تعمل على استردادها من خلال الرقابة وجمع المعلومات والحملات و الاطواق الامنية حيث تهدف هذه الخطوة الى تيسير اجراءات تسليم المعروضات لأصحابها الذين سبق لهم التقدم ببلاغات جنائية بشأنها تحت إشراف النيابة العامة
في ذات السياق تهيب قوات الشرطة بمواطني محلية شرق النيل الذين تعرضت ممتلكاتهم للنهب من عناصر المليشيا المتمردة زيارة صالة الماسة للتعرف عليها وعلى الإجراءات المطلوبة لاستلامها كما تفيد متابعات *المكتب الصحفي للشرطة* أن التجربة سيتم تعميمها على بقية محليات ولاية الخرطوم خلال الفترة المقبلة.
سونا