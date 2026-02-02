مدير شرطة ولاية الخرطوم يدشن معرض منهوبات المواطنين المستردة بمحلية شرق النيل

واشتمل المعرض على كميات كبيرة من الأثاثات المنزلية والأجهزة الكهربائية و المنقولات المتنوعة التي ظلت الشرطة تعمل على استردادها من خلال الرقابة وجمع المعلومات والحملات و الاطواق الامنية حيث تهدف هذه الخطوة الى تيسير اجراءات تسليم المعروضات لأصحابها الذين سبق لهم التقدم ببلاغات جنائية بشأنها تحت إشراف النيابة العامة