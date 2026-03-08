بدء تطعيم المواليد ضد التهاب الكبد (ب) في ولايات سودانية مختارة

باشرت وزارة الصحة تنفيذ حملة لإعطاء جرعة الولادة من لقاح التهاب الكبد الفيروسي (ب) في عشر ولايات ابتداءً من يوم الأحد. وتأتي الخطوة ضمن برنامج التطعيم الروتيني.

وقالت الوزارة في بيان إن إطلاق الحملة سيتم في مستشفى الدايات بمدينة أم درمان. وأوضحت أن الجرعة تُعطى خلال الساعات الأولى بعد الولادة للحد من انتقال العدوى إلى المواليد.

ووفق البيان، تشمل المرحلة الأولى ولايات الخرطوم ونهر النيل والشمالية وكسلا والقضارف والبحر الأحمر والجزيرة والنيل الأبيض والنيل الأزرق وسنار. وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ الحملة في ولايات أخرى سيجري لاحقاً.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل بشأن عدم إدراج ولايات دارفور وكردفان في هذه المرحلة. كما لم تُعلن موعداً محدداً لبدء التطعيم في تلك المناطق.

وتشهد أجزاء واسعة من دارفور وغرب كردفان ومناطق في شمال وجنوب كردفان وجوداً لقوات الدعم السريع، ما أدى إلى تغيّر السيطرة على عدد من المناطق.

وأكدت وزارة الصحة أن إعطاء الجرعة خلال 24 ساعة من الولادة يعد إجراءً أساسياً للوقاية من العدوى المزمنة. وقالت إن التطعيم يسهم في خفض مخاطر الإصابة بأمراض الكبد المرتبطة بالفيروس.

