انتخاب مجلس جديد للجنة الأولمبية السودانية برئاسة أحمد أبوالقاسم

عقدت الجمعية العمومية الانتخابية للجنة الأولمبية السودانية اجتماعها يوم السبت عبر تقنية الاتصال المرئي من خلال تطبيق «لومي»، وذلك لاختيار مجلس إدارة جديد يقود العمل الأولمبي في السودان خلال الدورة المقبلة الممتدة لأربع سنوات.

وجرت أعمال الجمعية العمومية بحضور أعضاء الجمعية، حيث تم بث الجلسة مباشرة عبر رابط خاص نشرته اللجنة الأولمبية السودانية عبر منصاتها الرسمية، وسط متابعة من المهتمين بالشأن الرياضي.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز المهندس أحمد أبوالقاسم هاشم بمنصب رئيس اللجنة الأولمبية السودانية، بعد اعتماد فوزه بحصوله على 17 صوتاً من أصل 20 صوتاً شاركوا في عملية التصويت.

وفي منصب نائب الرئيس فاز خالد عبدالله حمد، بينما فاز طارق عبدالسلام دياب بمنصب النائب الثاني للرئيس.

كما فاز عمادالدين فاروق بمنصب الأمين العام، فيما تم اعتماد فوز طارق عطاء صالح بمنصب أمين المال بعد حصوله على 17 صوتاً من أصل 20 صوتاً.

وضمت عضوية المجلس التنفيذي كل من المعز عباس وعلاء الدين الفاتح علي ومعتز خلف الله وعبده عبدالفراج ومهند الفاضل وعادل أحمد محمد الحاج وعبدالرحيم حمد أحمد، فيما فازت زينب طلحة محمد بمقعد المرأة في المجلس.

وأشرفت على العملية الانتخابية لجنة الانتخابات باللجنة الأولمبية السودانية برئاسة العقيد مولانا متوكل عباس عقيد ، فيما راقب أعمال الجمعية ممثلاً للجنة الأولمبية الدولية واتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية الدكتور دونالد روكاري.

وخلال كلمته أمام الجمعية العمومية، أكد رئيس اللجنة الأولمبية السودانية المهندس أحمد أبوالقاسم هاشم أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود من أجل النهوض بالحركة الرياضية .

كما أكد أيضا ان إعادة الأعمار وإعادة النشاط تحديات تتطلب جهد الجميع، مشيراً إلى أن إعادة الإعمار وإعادة تنشيط العمل الأولمبي تمثلان تحديات كبيرة تتطلب تعاون الجميع.

كما عبّر عن تطلعه إلى أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من العمل المشترك من أجل تطوير الرياضة السودانية وتعزيز حضورها في المحافل الإقليمية والدولية.

سونا