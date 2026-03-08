وزير التحول الرقمي والاتصالات يشارك في البرنامج الوزاري لمؤتمر MWC ببرشلونة

شارك المهندس أحمد درديري غندور، وزير التحول الرقمي والاتصالات، في البرنامج الوزاري لمؤتمر MWC برشلونة 2026، أحد أبرز المنصات العالمية للحوار حول سياسات التحول الرقمي ومستقبل التكنولوجيا.

جمع البرنامج وزراء وصناع القرار وقادة قطاع التكنولوجيا لمناقشة أبرز القضايا التي تشكل مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي، بما في ذلك حوكمة الفضاء الرقمي، وبناء بنية تحتية رقمية مرنة، والاستفادة من التقنيات الحديثة.

وخلال النقاشات، استعرض السودان جهوده المتواصلة لتطوير منظومته الرقمية الوطنية، وتوسيع الخدمات الحكومية الرقمية عبر منصة “بلدنا”، وتعزيز الشراكات الدولية بما يدعم الابتكار والاتصال الرقمي ويفتح آفاقاً جديدة أمام المواطنين.

ومع تقدم السودان في مسار التحول الرقمي، فإن المشاركة في منصات دولية مثل MWC تسهم في بناء الشراكات وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون، بما يدعم رؤية البلاد لمستقبل رقمي أكثر مرونة وشمولاً.

سونا