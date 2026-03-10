يونا يطلق منظومة إعلامية رقمية متكاملة لتعزيز التحول الرقمي ومكافحة التضليل

أطلق اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) منظومة إعلامية رقمية متكاملة تضم عدداً من المنصات والمشروعات التقنية الحديثة، بهدف تعزيز التحول الرقمي في العمل الإعلامي، ورفع كفاءة إنتاج المحتوى الإخباري، ومكافحة التضليل الإعلامي.

وأوضح المدير العام للاتحاد محمد بن عبدربه اليامي أن إطلاق المنظومة يأتي تنفيذاً لقرار المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية بإسطنبول في يونيو 2025، الداعي إلى تطوير المنصات الرقمية للاتحاد ووكالاته الأعضاء وتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء قدرات الإعلاميين في الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن المنظومة تشمل إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد ليونا الذي يجمع أخبار الدول الأعضاء في منصة رقمية موحدة تدعم الترجمة الفورية إلى 51 لغة، إلى جانب إطلاق المساعد الذكي “يونا شات بوت” للإجابة عن الاستفسارات، ومنصة يونا تيمز لإدارة العمل المؤسسي والمراسلات.

وأضاف أن الاتحاد دشّن كذلك شبكة معاهد التدريب الدولية لتطوير قدرات الإعلاميين، والمحرر الذكي القائم على الذكاء الاصطناعي لإنتاج المحتوى الصحفي، إضافة إلى منصات للنشر المباشر لوكالات الأنباء الأعضاء، وخدمات التبادل الإخباري والتدريب والتغطيات الإعلامية.

وفي مجال مكافحة التضليل الإعلامي، أطلق الاتحاد منصة UNA Fact Check للتحقق من الأخبار بأكثر من 120 لغة، ومنصة Palestine News Fact-Check المتخصصة في تدقيق الأخبار المتعلقة بالقضية الفلسطينية وكشف الروايات المضللة.

وأكد اليامي أن هذه المبادرات تعكس توجه الاتحاد لبناء منظومة إعلامية حديثة تعتمد على التقنيات الذكية وتعزز التعاون بين وكالات الأنباء في الدول الأعضاء، بما يسهم في نشر المعلومات الموثوقة ومواجهة التحديات الرقمية.

سونا