منظومة الصناعات الدفاعية تنفذ برنامج الخيمة الرمضانية لإفطار العائدين بمعبر أرقين

نفذت منظومة الصناعات الدفاعية برنامج الخيمة الرمضانية لإفطار العائدين إلى البلاد عبر معبر أرقين البري، وذلك بتوجيه من رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وبرعاية المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغني إدريس سليمان .

ويستهدف البرنامج أكثر من (500) شخصا يومياً من العائدين إلى أرض الوطن، إلى جانب العاملين بالوحدات والإدارات الحكومية العاملة بالمعبر. كما شمل إقامة خيمة رمضانية متحركة لتغطية عدد من الوحدات الحكومية، من بينها إدارات الجمارك والجوازات والمرور والاستخبارات العسكرية وقيادة منطقة أرقين العسكرية.

وفي سياق المسؤولية المجتمعية ودعم برنامج العودة الطوعية للسكان، وفّرت المنظومة خيمة رمضانية ومواد عينية لسكان قرية أرقين، دعماً للأسر العائدة وتعزيزاً لاستقرارها بالمنطقة.

كما وصل فريق فني مختص للوقوف ميدانياً على بئر مياه القرية والصهريج، حيث جرى حصر الاحتياجات الفنية المطلوبة تمهيداً لتشغيل البئر باستخدام الطاقة الشمسية، بما يسهم في توفير إمداد مائي مستدام للسكان وتحسين الخدمات بالمنطقة.

من جانبه أوضح مدير مشروع تطوير معبر أرقين أن المبادرة وجدت ترحيباً واسعاً من قبل العائدين والمقيمين بالمعبر، الذين عبّروا عن شكرهم وتقديرهم لمنظومة الصناعات الدفاعية على هذه المبادرة الإنسانية، متمنين للسودان دوام الأمن والاستقرار خلال شهر رمضان المبارك.

سونا