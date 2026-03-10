الموارد المعدنية بالشمالية تدشن مشروع منظومات الطاقة الشمسية للمحليات

دشن ممثل والي الشمالية امين عام الحكومة الاستاذ محجوب محمد سيد احمد اليوم بدنقلا مشروع تسليم منظومات الطاقة الشمسية لمحطات المياه بمحليات الولاية السبع والبالغ عددها عشرين منظومة بدعم من المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة الاستاذ محمد طاهر عمر في اطار مشروعات المسؤولية المجتمعية للشركة .

واشاد ممثل والي الشمالية امين عام الحكومة في تصريح (لسونا) بجهود الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة ودعمها لمشروعات الولاية الخدمية والتنموية ،مؤكدا ان مشروع منظومات الطاقة الشمسية يسهم بصورة كبيرة في استقرار خدمة المياه في ظل استهداف المليشيا المتمردة لمحطات الكهرباء بعدد من محليات الولاية .

وفي ذات السياق اكد مدير مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية المكلف بالشمالية الاستاذ سهيل حسن طاهر ل(سونا) ان الشركة درجت علي دعم المجتمعات المحلية وتوظيف مال المسؤولية المجتمعية لتنمية وخدمات المحليات والمجتمع المستضيف للنشاط التعديني وتعزيز التنمية المستدامة بمحليات الولاية الشمالية .

