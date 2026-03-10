توجيهات بمراقبة انسياب السلع الاستراتيجية والخدمات داخل الأحياء بالخرطوم

عقد المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم، عبد المنعم البشير، اجتماعاً اليوم مع مدير غرفة المتابعة والعمليات بالمحلية عامر عبد الوهاب، بحضور مفتش الرئاسة محمود عثمان والعاملين بالغرفة.

ووجّه الاجتماع غرفة المتابعة والعمليات بالمحلية بضرورة مراقبة ومتابعة انسياب السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها المواد البترولية وغاز الطبخ والدقيق المخصص للمخابز، إلى جانب متابعة خدمات النظافة وإصلاح كسورات المياه والصرف الصحي، ورصد مناطق العطش لمعالجتها، خاصة خلال فترة الصيف.

كما شدد على متابعة وصول محولات الكهرباء داخل الأحياء، ورفع تقارير توضح الأحياء التي وصلها الإمداد الكهربائي وتلك التي لم تصلها الخدمة بعد، فضلاً عن متابعة توفر الخدمات بالمستشفيات والمراكز الصحية داخل الأحياء، ومكافحة نواقل الأمراض.

ووجّه الاجتماع كذلك بمتابعة عمليات نقل رفاة الحرب، والمشاركة في تكوين لجان الخدمات بالأحياء، والإشراف على توزيع العون الإنساني، إلى جانب رصد الشواغل الأمنية للمواطنين واستطلاع الرأي العام حول مستوى الخدمات ودرجة رضا السكان، ومعرفة القضايا والهموم الملحة التي تشغل الرأي العام.

وأكد الاجتماع أهمية رفع تقارير يومية حول الخدمات إلى مدير الغرفة ومديري الوحدات والقطاعات الإدارية، تمهيداً للمعالجة الفورية لأي إشكالات، مشيراً إلى ضرورة تفعيل دور غرفة المتابعة والعمليات بالتوازي مع عودة المواطنين إلى الخرطوم وزيادة الضغط على الخدمات، الأمر الذي يتطلب سرعة الإبلاغ لضمان الاستجابة العاجلة للمعالجات.

سونا