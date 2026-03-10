الشمالية: بدء أعمال صيانة كبري السليم/ دنقلا

شرعت الهيئة القومية للطرق والجسور القطاع الشمالي في صيانة بعض فواصل التمدد بكبري السليم دنقلا .

واكد مدير الهيئة القومية للطرق والجسور القطاع الشمالي مهندس عبد الله فتح الرحمن في تصريح ان الاضرار التي لحقت بأحدي فواصل التمدد بالكبري خفيفة جاري العمل في صيانتها والانتهاء منها قبل عيد الفطر المبارك.

واشار الي الخبرة الطويلة للهيئة في صيانة عدد من الكباري في بعض الولايات ،مشيدا بمتابعة المدير العام لوزارة البني التحتية والتنمية العمرانية بالشمالية مهندس محمد سيد احمد فقيري لاعمال الصيانة .

سونا