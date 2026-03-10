سياسية

رئيس الوزراء يوجّه بإجلاء الطلاب السودانيين بالجامعات الإيرانية

2026/03/10
وجه رئيس الوزراء الدكتور كامل ادريس، بإجلاء الطلاب السودانيين الذين يدرسون بالجامعات الإيرانية عبر تركيا عاجلا، وذلك على نفقة حكومة الأمل اهتماما منّها بالسودانيين بالمهجر.

