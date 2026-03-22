غلطة سراي يهدد بشكوى على ليفربول بسبب أصبع لاعبه

أعلن غلطة سراي التركي أنه قد يتقدم بشكوى ضد نادي ليفربول، عقب الإصابة البالغة التي تعرض لها جناح الفريق نوا لانغ في إبهامه خلال مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

وفي اليوم التالي لخروجهم المؤسف من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بعد هزيمة ساحقة بنتيجة 0-4 أمام ليفربول (1-4 في مجموع المباراتين)، أعرب النادي التركي عن استيائه الشديد من ظروف اللعب غير الملائمة التي تسببت في إصابة الجناح نوا لانغ في إبهامه.

وفي نهاية المباراة التي أقيمت في ملعب “أنفيلد” في ليفربول، اصطدم المهاجم الهولندي بإحدى لوحات الإعلانات أثناء محاولته استعادة الكرة على خط التماس، قبل أن يصرخ من الألم، فقد بتر إبهامه، ونقل اللاعب إلى المستشفى على الفور، وخضع لعملية جراحية.

وفي الوقت الذي حاول فيه نوا لانغ طمأنة الجميع على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، مع صورة تدعم ذلك، اتخذ النادي التركي موقفا.

وصرح إيراي يازغا، المدير الرياضي لنادي غلطة سراي: “لقد قدمنا شكوى إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بعد المباراة”.

و أضاف يازغا في بيان لقناة “إتش تي سبور” التركية: “بعد المباراة، قدمنا شكوى إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وقد أجروا تحقيقهم، سيقوم الاتحاد الأوروبي بتقييم الوضع، نحن نتشاور مع محامينا، سنقدم طلب التعويض إلى الاتحاد الأوروبي. وسنطالب بمراعاة صعوباتنا المالية المتعلقة بالرواتب”.

وتابع البيان: “إذا لم تتم تلبية مطالبنا، فقد نتخذ إجراءات قانونية”، قبل أن يختتم قائلا: “أولويتنا القصوى هي صحة لاعبينا، المال يأتي في المرتبة الثانية. علاوة على ذلك، سنقاضي المسؤولين عن هذا الأمر”.

