الترجي يقتل كبرياء الأهلي في القاهرة ويبلغ نصف نهائي دوري الأبطال

حقق الترجي التونسي فوزا ثمينا في القاهرة على حساب الأهلي المصري بنتيجة 3-2 مساء اليوم السبت، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وسارت المباراة بإيقاع متقلب منذ دقائقها الأولى، قبل أن تتحول في الشوط الثاني إلى مواجهة مفتوحة حبست الأنفاس، في لقاء حمل كل ملامح القمة الأفريقية من صراع بدني وتكتيكي وتقلبات درامية في النتيجة حتى الثواني الأخيرة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الترجي بهدف من دون رد، ليتأهل فريق باب سويقة إلى الدور نصف النهائي.

كووورة