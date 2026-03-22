الترجي يكرر فوزه على الأهلي ويقصيه من دوري الأبطال

ودع فريق الأهلي البطل التاريخي لدوري أبطال أفريقيا منافسات البطولة من دور الثمانية بالخسارة أمام الترجي التونسي 3-2 يوم السبت في الإياب، بعدما خسر ذهاباً بهدف دون رد في تونس.

وتقدم محمود حسن “تريزيغيه” للأهلي في الدقيقة العاشرة، ثم تعادل الفرنسي فلوريان دانهو للترجي في الدقيقة 68، وأضاف الجزائري محمد أمين توجاي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 78، ثم تعادل الأهلي بهدف ذاتي سجله حمزة جيلاسي في مرمى فريقه بطريق الخطأ بالدقيقة 84، وأخيراً عاد جيلاسي ليسجل هدفا ثالثاً للترجي في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ويتقابل الترجي مع الفائز من صن دوانز الجنوب أفريقي والملعب المالي علماً بأن الأول فاز ذهاباً بنتيجة 3 – صفر.

