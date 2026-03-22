أول تعليق من توروب بعد خروج الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

أكد الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي المصري تحمله مسؤولية الخروج من دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة من الترجي التونسي ذهابا وإيابا.

وعبّر توروب في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه عن حزنه الشديد لخسارة الأهلي أمام الترجي في مباراة العودة التي أقيمت على استاد القاهرة، ووداعه لبطولة دوري أبطال إفريقيا من الدور ربع النهائي.

وقال المدير الفني إن هناك أخطاء ساذجة تسببت في خسارة الأهلي واستقبال الأهداف، مؤكدا تحمله المسؤولية كاملة عن الخسارة ووداع البطولة.

ومني الأهلي بخسارة جديدة أمام الترجي 2-3 ليودع المسابقة مبكرا، وبالتالي حقق الفريق التونسي ثأره لخسارته نهائي 2024، وسجل فوزه الأول تاريخيا على النادي المصري بالقاهرة في دوري أبطال إفريقيا.

وفرض الأهلي سيطرته على مجريات المباراة منذ الثواني الأولى، برغم خوضه اللقاء من دون حضور جماهيره، وتمكن من انتزاع التقدم عبر نجمه محمود حسن “تريزيغيه” من تسديدة قوية مستغلا ارتباك دفاع الضيوف (الدقيقة 10).

وواصل أصحاب الارض محاولاتهم الهجومية حيث أهدر عدة فرص مؤاتية عبر تريزيغيه والمغربي أشرف بنشرقي حيث كان لافتا تألق حارس الترجي البشير بن سعيد.

وانقلبت الأمور تماما في الشوط الثاني، إذ تخلى التونسيون عن حذرهم وبادروا الى الهجوم بشراسة، حيث هدد مرمى الحارس مصطفى شوبير بأكثر من فرص حقيقية، وتمكن الفرنسي فلوريان دانو من إدراك التعادل من تسديدة بعيدة مستغلا حالة انعدام توازن في الدفاع المصري (الدقيقة 68).

واحتسب الحكم ركلة جزاء للترجي إثر تعرض فلوريان دانو للعرقلة من هادي رياض سجلها الجزائري محمد أمين توغاي بنجاح (الدقيقة 76).

ودفع المدرب الدنماركي للأهلي، بكل أوراقه الهجومية على غرار حسين الشحات ومروان عثمان ثم الأنغولي يلسين كامويش، وتمكن الفريق من معادلة النتيجة إثر ركلة ركنية حولها حمزة الجلاصي بالخطأ في شباك فريقه (الدقيقة 84).

وعاد الجلاصي لتصحيح خطأه مسجلا هدف التقدم للترجي من رأسية قوية (الدقيقة 90+4).

