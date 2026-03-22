نجم السنغال لا يمانع إعادة الميداليات لتهدئة التوتر مع المغرب

أبدى نجم منتخب السنغال إدريسا غيي حسن نيته بإعادة الميداليات تعقيباً على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمنح لقب كأس الأمم الأفريقية للمغرب في تصريحاته عقب فوز إيفرتون بنتيجة 3–0 على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز،

وقال إنه لا يزال يعتبر نفسه بطلاً لأفريقيا مع السنغال، لكنه مستعد لإعادة الميداليات لتجاوز هذه المسألة.

وأضاف غيي، الذي جُردت بلاده من لقبها بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أنه يرغب في إنهاء الجدل المحيط ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وبعد المباراة، أكد مجدداً أن السنغال تعتبر نفسها بطلة، وقد احتفل هو وزميله إليمان نداي بالهدف الثالث لإيفرتون من خلال الإشارة بإصبع واحد ثم إصبعين للكاميرا، في إشارة إلى أن السنغال لا تزال تحتفظ بلقبين في كأس الأمم الأفريقية.

وصرح لقناة “كانال +”بأن السنغال تستحق أن تكون بطلة لأفريقيا، وأن هذا القرار لا يغير شيئاً بالنسبة للفريق.

ومع ذلك، أضاف أنه لم يكن ليطعن في القرار. فبعد أن منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اللقب للمغرب، رفع الاتحاد السنغالي لكرة القدم القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية.

وقال غيي إنه مستعد لجمع الميداليات وإعادتها إلى المغرب إذا كان ذلك سيساعد في تخفيف التوترات بين البلدين.

خلال المباراة النهائية التي أقيمت في 18 يناير في الرباط، غادر العديد من لاعبي السنغال أرض الملعب احتجاجاً على ركلة جزاء متأخرة احتُسبت للمغرب بعد مراجعة الفيديو، وكانت النتيجة حينها 0–0.

توقفت المباراة لمدة 15 دقيقة تقريباً بسبب الارتباك وأعمال الشغب الجماهيري، بما في ذلك إلقاء مقذوفات من قبل مشجعي السنغال ومحاولات اقتحام أرض الملعب.

أهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء. ثم فازت السنغال في الأشواط الإضافية بهدف سجله باب غاي.

