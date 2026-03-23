استبعاد قائد الأخضر سالم الدوسري من معسكر جدة بسبب إصابة في الركبة

استبعد المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إيرفي رينارد اللاعب سالم الدوسري من معسكر الأخضر المقام حاليًا في جدة، وذلك بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب.

وكان نادي الهلال قد زوّد الجهاز الطبي للمنتخب الوطني بتقرير طبي مفصل، تضمن نتيجة أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب على موضع إصابته في الركبة.

وعقب وصول اللاعب إلى مقر معسكر الأخضر في جدة مساء اليوم الأحد، أجرى الجهاز الطبي للمنتخب فحوصات سريرية، إلى جانب الإطلاع على التقارير الطبية الخاصة بأشعة الرنين المغناطيسي، حيث أكدت جميعها حاجة اللاعب إلى برنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الحالية، مما استدعى استبعاده من المعسكر لعدم جاهزيته.

ويلعب الأخضر ضد مصر يوم 27 ⁠مارس آذار في جدة، ⁠قبل السفر لمواجهة صربيا بعدها بأربعة أيام.

ويقع الأخضر ضمن المجموعة الثامنة لكأس ⁠العالم المقامة في أمريكا الشمالية ​في الصيف المقبل، إلى جانب إسبانيا وأوروجواي ⁠والرأس الأخضر.

