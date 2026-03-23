هزيمة الهلال السوداني.. نهضة بركان وصن داونز يكملان عقد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

تأهل نهضة بركان، رسميًا إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على مضيفه الهلال السوداني بهدف دون رد، في مباراة إياب ربع النهائي.

وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليتأهل في الفريق المغربي بنتيجة 2/1 في مجموع المواجهتين.

وسجل هدف نهضة بركان، منير شويعر (90+3)، ليمنح فريقه بطاقة التأهل.

كما تأهل صن داونز الجنوب أفريقي، إلى نصف النهائي، رغم خسارته 2/0، أمام مضيفه الملعب المالي، في إياب ربع النهائي.

وكان صن داونز قد فاز ذهابا 3/0، ليتأهل بمجموع المواجهتين 3/2.

وسجل هدفي الملعب المالي، تاديوس نكينج (ق1)، وماندجان (ق 40).

وسيشهد نصف النهائي، قمة مغربية بين نهضة بركان والجيش الملكي.

وكان الجيش الملكي المغربي، قد تأهل لنصف النهائي،بعدما فاز على بيراميدز في مباراة الإياب بنتيجة 2-1، بعدما تعادلا إيجابيًا في المغرب 1-1.

أما صن داونز فسيواجه الترجي التونسي، الذي أطاح بالأهلي المصري عقب الفوز عليه بثلاثية مقابل هدفين في الإياب أمس، بعد الفوز أيضا بتونس بهدف نظيف.

