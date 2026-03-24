على خطى نيمار.. صفقة تاريخية تلوح بالأفق في برشلونة بطلها لامين جمال

أفادت تقارير صحفية بأن نادي برشلونة الإسباني تلقى عرضا استثنائيا للتعاقد مع نجمه الشاب لامين جمال خلال فترة الانتقالات الصيفية، قد يكون هو الأغلى في تاريخ النادي.

أصبح لامين جمال (18 عاما) أحد أكثر لاعبي كرة القدم المطلوبين في العالم بعد تألقه مع الفريق الكتالوني، ومنتخب إسبانيا.

وتشير التقارير الواردة من فرنسا إلى أن نادي باريس سان جيرمان قد يقدم عرضا يقارب 350 مليون يورو، للتعاقد مع موهبة برشلونة، في صفقة قد تغير وجه كرة القدم العالمية.

وبحسب شبكة (fichajes)، فإذا تأكد هذا العرض، فإنه سيحطم جميع الأرقام القياسية في سوق الانتقالات، وستكون هذه الصفقة غير مسبوقة، متجاوزة صفقة انتقال لاعب برشلونة السابق نيمار الذي انضم إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان بالذات مقابل 222 مليون يورو.

وأوضحت الشبكة: “هدف النادي الباريسي واضح، وهو جعل لامين جمال قائدًا جديدًا لمشروعه”.

وسيكون هذا الاستثمار جزءا من استراتيجية طموحة للسيطرة على كرة القدم الأوروبية بجيل جديد من النجوم.

ولكن الموقف المعلن في نادي برشلونة، هو أن لامين جمال ليس للبيع، إذ يعتبر النادي المهاجم الشاب حجر الزاوية في مستقبله.

